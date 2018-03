Neve, Rfi riduce le corse ma sulle linee di Ferrovie Nord niente “tagli”

Conseguenze pesanti per la circolazione dei treni a causa della neve: per decisione del gestore della rete Fs-Rfi è stata soppressa una parte del servizio, mentre regolare è l’orario sulle linee delle “vecchie” Fnm (linee per Saronno, Varese Nord, Malpensa, Novara Nord, Como Lago).

Sulla nuova ferrovia Arcisate-Stabio sono stati cancellati, tra l’altro anche tutti i treni della Varese-Lugano-Bellinzona, mentre circolano quelli della Varese-Como: a Mendrisio si può comunque cambiare treno – con coincidenza di pochi minuti – per raggiungere Lugano. Soppressione totale invece sulla diramazione per Porto Ceresio.

In generale la circolazione nella fascia del mattino – considerando le soppressioni programmate – non ha poi registrato ritardi consistenti: significativi su alcune corse S5 (stracarichi, per soppressione dei Diretti da Porto Ceresio), ma ad esempio tutti i treni da Domodossola sono arrivati puntuali o con ritardi di pochissimi minuti (su questa linea era prevista la soppressione solo del 10403).

LA NOTA DI TRENORD SULLE VARIAZIONI SU RETE FS

Trenord comunica che in merito all’emergenza neve e gelo ieri sera RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha comunicato che “stante le previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio”, oggi , giovedì 1° marzo sarà attivato lo “Stato di emergenza grave previsto nei Piani neve e gelo”.

La decisione di RFI comporterà una riduzione di circa il 30% dell’offerta commerciale del servizio ferroviario regionale programmato in Lombardia.

Dalle pagine del sito Trenord e sull’app Trenord saranno progressivamente comunicate tutte le soppressioni o le limitazioni suddivise per linea.

Non sono previste soppressioni/variazioni dei treni che circolano esclusivamente su rete di Ferrovie Nord e che collegano Milano Cadorna con Saronno, Malpensa (salvo che nella tratta Garibaldi-Centrale), Varese/Laveno, Como Nord, Novara, Erba/Asso.

Sulla Saronno – Seregno – Albairate – Milano (linea S9) non è previsto il ormale servizio per la giornata di oggi con l’attuazione del Piano di Emergernza Neve. Assegnate ai treni della linea Milano – Mortara fermate straordinarie in tutte le stazioni tra Milano Porta Genova e Albairate. Trenord ha invece attivato un servizio di treni spola che effettuano il percorso Saronno-Seregno e viceversa. Da Saronno partiranno al minuto 35 ogni ora. Da Seregno partiranno al minuto 01 ogni ora. Dalle ore 07:30 è stato attivato anche un servizio autobus che effettua spola tra le stazioni di Seregno e Saronno, con fermata in tutte le stazioni.