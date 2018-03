Una serata sulla manutenzione degli impianti termici

Mercoledì 21 marzo, alle 21 nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco 9, a Vedano Olona, l’Amministrazione comunale organizza una serata informativa sul tema della manutenzione e della verifica degli impianti di riscaldamento (caldaie, caminetti e stufe a pellet).

L’adeguata manutenzione di tali impianti, oltre ad essere necessaria per ottemperare agli obblighi di legge, è fondamentale per la sicurezza ma anche per il risparmio e la salvaguardia dell’ambiente: «Fare regolarmente i controlli permette infatti di risparmiare sulle spese di riscaldamento, oltre ad aumentare la durata dell’impianto, e garantisce un elevato livello di sicurezza contro rischi di asfissia, esplosione, incendi – spiegano gli organizzatori della serata – Notevole anche l’impatto ambientale a cui un impianto termico efficiente può contribuire, con riduzione di emissione di sostanze inquinanti: secondo i dati raccolti dal Politecnico di Milano e presentati nel corso del quarto Forum Energia, gli impianti di riscaldamento fanno più danno del traffico, poiché responsabili di oltre il 50% della CO 2 presente nell’atmosfera e di un quantitativo compreso tra il 10% e il 30% delle polveri sottili».

Ad approfondire l’argomento e a rispondere alle domande l pubblico in sala, sarà presente in qualità di relatore l’ingegner Andrea Comini, responsabile dell’Ufficio autorizzazioni integrate ambientali e impianti termici per la Provincia di Varese.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.