Varese-Olginatese sarà “Giornata Biancorossa”

Nel giorno in cui alcuni tifosi hanno sfogato la propria rabbia per il “buio” calato negli ultimi giorni sulla trattativa per la cessione della società (QUI l’articolo), il Varese Calcio prova a chiamare a raccolta il pubblico indicendo per domenica 25 marzo la “Giornata Biancorossa”.

Il club – o almeno le persone che continuano a lavorare, pur senza stipendio da tempo – hanno infatti scelto di invitare anche tutti gli abbonati a pagare il biglietto per il proprio settore in occasione della delicata partita (si gioca dalle 15 a Masnago) contro l’Olginatese, una delle dirette avversaria per evitare i playout.

L’augurio è quello di riscuotere un incasso più sostanzioso del solito e aggiungere i soldi del botteghino a quelli – attesi in questi giorni – provenienti dalla Ternana per la cessione di Repossi in modo da poter pagare almeno una mensilità a giocatori e staff. Alle persone, cioè, risparmiate dalla contestazione sfociata nelle scritte apparse nella notte al “Franco Ossola”.

Gli abbonati che però non volessero aderire all’iniziativa avranno comunque il diritto a entrare allo stadio senza ulteriori costi.

I prezzi dei biglietti di Varese-Olginatese sono i seguenti. Distinti 10 euro (ridotto 7); Tribune Laterali 18 euro (ridotto 12); Tribuna Centrale 25 euro.