Saranno le startup a sostenere il nuovo rinascimento italiano

Fare il business angel, dopo essere stato un imprenditore di successo, può esprimere il senso di gratitudine per quanto ricevuto dalla vita. Giancarlo Rocchietti, fondatore e presidente del Club degli investitori, finanzia startup innovative nelle varie fasi della loro vita: dal progetto iniziale fino alla exit. Insieme a lui, nel club, ci sono altri 130 investitori, tra i quali anche John Elkann, che ogni mese scelgono un progetto da finanziare con i loro capitali e supportarli con la propria rete di contatti ed esperienze. Poco manifatturiero, naturalmente, e tanta tecnologia e digitale. «In Italia ci sono 8.400 startup e pmi innovative – dice Rocchietti – è da loro che ripartirà il nuovo rinascimento italiano».

Nel suo passato, dopo aver ereditato dal padre un laboratorio per la riparazione di televisori a valvole, Rocchietti ha deciso di fondare un’azienda, la Euphon, specializzata nei servizi multimediali. L’imprenditore torinese l’ha poi venduta a un fondo di private equity per circa 15 milioni di euro. Una discreta ricchezza che ha rimesso a disposizione delle buone idee dei giovani imprenditori italiani. Una storia che ha convinto anche altri a seguire il suo esempio.

Il Club degli investitori prevede tre linee di investimento: seed da 200mila a 500mila euro, round A da 500 mila a 1,5 milioni e grown fino a 3 milioni di euro per finanziare lo sviluppo della startup. «Dopo aver scelto il progetto – spiega l’imprenditore – coinvolgiamo i soci sponsor, si fa l’investimento e si nomina un socio “champion” e infine diamo supporto strategico alla exit, cioè l’uscita dall’investimento».

Tra i progetti finanziati dal Club degli investitori, ci sono: Soundreef, il concorrente della Siae, che conta nelle sue fila molti artisti, tra cui Fedez, D-Orbit un dispositivo per ripulire lo spazio dai tanti rifiuti che ruotano in orbita, Sfera Waterfood una serra hi-tec in Toscana, Skuola.net una piattaforma per gli studenti e Directa plus uno strumento per uno dei più grandi produttori e fornitori di prodotti a base di grafene destinati ai mercati internazionali. «Noi non siamo un fondo – conclude Rocchietti – e nemmeno filantropi. Siamo imprenditori degli imprenditori».