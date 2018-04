A Varese nasce l’alleanza tra albergatori e B&B

A Varese Federalberghi e l’Associazione BB Varese​ si sono alleate. Obiettivo? Tutelare i propri associati, assicurando servizi comuni di supporto, ma anche garantire ai consumatori trasparenza e rispetto delle regole.

L’accordo tra i due soggetti è stato firmato dai rispettivi rappresentanti, sotto l’egida di Uniascom Confcommercio. Le due associazioni, pur mantenendo la loro autonomia, si troveranno d’ora in avanti ad operare con una maggiore sinergia rispetto agli obiettivi comuni, anche in considerazione di un comune quadro normativo di riferimento.

Albergatori e gestori di B&B condividono non solo un quadro normativo molto simile, in fatto di obblighi e adempimenti, ma sono uniti dalla necessità di contrastare il fenomeno dell’abusivismo, legato all’uso turistico delle abitazioni private che in questi ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più ragguardevoli, sulla spinta dei portali on line. Un fenomeno che crea comportamenti irregolari in termini di registrazione dei clienti, di riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno e di rispetto degli obblighi fiscali, con impatti distorsivi sulle regole della competizione nel settore dell’ospitalità.

«Con questo accordo – afferma Frederick Venturi presidente di Federalberghi Varese (nella foto) – il comparto dell’accoglienza turistica risulta più compatto sul nostro territorio e in grado quindi di tutelare meglio non solo gli interessi degli operatori, ma anche quelli dei consumatori di fronte al dilagare dell’abusivismo. Essere uniti ci rende più forti».

A lui fa eco Alfredo Dal Ferro presidente Associazione BB Varese. «Da tempo – commenta Dal Ferro – stavamo spingendo in questa direzione che per noi rappresenta un’opportunità in termini di supporto organizzativo e una occasione per essere più incisivi nella comune lotta all’abusivismo che finisce per danneggiare gli operatori onesti e non offrire adeguate garanzie ai consumatori».

La firma di questo accordo è stata preceduta da un altro importante passo compiuto a livello nazionale, ovvero la nascita, a febbraio, di Federalberghi Extra. Tale associazione di rappresentanza – alla quale anche l’Associazione BB Varese fa riferimento – riunisce le strutture extra-alberghiere che si riconoscono nel codice etico di Federalberghi e adottano un comportamento rispettoso delle leggi e dei contratti a tutela dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese concorrenti. Il passo fatto nel Varesotto rappresenta in questa ottica un importante primo e concreto tassello verso una maggiore coesione del comparto nel suo complesso.