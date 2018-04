Voragine nella strada vicino al ponte della Mornera

Una voragine nel terreno si è aperta a Gallarate, in via Pier Capponi, in fondo al ponte della Mornera, dal lato del quartiere Sciarè. Sul posto c’è la Polizia Locale: la “buca” interessa la secondaria via Pier Capponi, non ci sono problemi alla viabilità verso il ponte.

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 5.30 del mattino. Un “buco” nell’asfalto nascondeva una cavità sotto la superficie stradale. Successivamente sul posto sono intervenuti Polizia Locale e operai comunali.

La voragine del 2012 in via Padre Lega

Solo dieci giorni fa una (limitata) voragine sotto terra si era aperta in via Gulli a Crenna: in quel caso il problema era stato risolto nel giro di un paio di giorni. Un po’ più problematica era stata l’ampia voragine sotto via Padre Lega, cinque anni fa, sulla strada principale di accesso al quartiere Ronchi (nella foto sopra).