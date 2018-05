Al teatro Apollonio, la premiazione del concorso “Esprimi i tuoi diritti”

Domani, giovedì 24 maggio con inizio alle 9.30, al teatro Apollonio di Varese si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “Esprimi i tuoi diritti”.

Nel corso della mattinata verrà proiettato il film “Vado a scuola” del regista francese Pascal Plisson che narra la storia di quattro bambini che, dall’Africa all’India, dall’Atlante alla Patagonia affrontano enormi distanze, superano ostacoli e pericoli di ogni genere per riuscire ad andare a scuola e affermare così il loro diritto alla conoscenza.”Vado a Scuola” ha ottenuto nel 2014 il premio César per il miglior documentario, assegnato dall’Académie des arts et techniques du cinéma, e grande successo di critica e pubblico al Festival di Locarno. A seguire la premiazione dei vincitori del concorso video arrivato alla decima edizione. Condurrà la manifestazione Claudio Madia artista e scrittore.

Sarà una mattinata speciale, per genitori, insegnanti, cittadini, istituzioni, e per alunni, studenti e quanti, a centinaia in 27 classi di 15 scuole di Varese e provincia, hanno affermato il loro “diritto alla libertà di esprimersi, di ricercare, di ricevere, di divulgare idee e informazioni, senza frontiere” – sancito dall’Art. 13 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dall’Adolescenza – partecipando al CONCORSO ESPRIMI I TUOI DIRITTI organizzato dal VILLAGGIO SOS DI MOROSOLO in collaborazione con UNICEF Varese.

ESPRIMI I TUOI DIRITTI vanta il Patrocinio della Provincia di Varese, dei Comuni di Casciago, Maccagno, Malnate e Saronno, del CPL (Centro promozione della legalità) e della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Saranno assegnati premi, riconoscimenti, menzioni speciali in base ai voti della Giuria e del pubblico di Facebook. Saranno premiati i lavori di 8 classi, divise per elementari, medie e superiori, di cui 3 menzioni speciali ad altrettante classi oltre a una menzione speciale per un lavoro individuale:

Ecco il programma:

ore 9.30 – saluti di benvenuto da parte delle Autorità e inizio della manifestazione

ore 9.40 – proiezione del film VADO A SCUOLA

ore 10.40 – inizio della Cerimonia di premiazione dei 10 lavori risultati vincitori

ore 12.30 – termine dell’evento