Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi



(ultimo aggiornamento: lunedì 7 maggio 2018)

Autostrada A8 allacciamento Raccordo Rho Fiera

Autostrade per l’Italia comunica che sul R37 Raccordo Fiera di Milano, dalle ore 22:00 di lunedì 7 alle ore 05:00 di martedì 8 maggio, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto sia verso Milano/Venezia sia in direzione di Varese, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di procedere lungo la A52 Tangenziale nord di Milano ed invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate, al km 20+900.

Autostrada Raccordo A26/A8

Prevista una settimana di lavori sulla Gallarate-Gattico. Qui tutte le informazioni

Superstrada 336 autostrada A8-Malpensa

Anas comunica che, per consentire i lavori di adeguamento delle barriere laterali di sicurezza, saranno istituite diverse limitazioni al transito lungo le carreggiate della strada statale 336 “della Malpensa” e le rampe degli svincoli di Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gallarate, Gallarate-Samarate, Cardano al Campo centro-Zona industriale e Casorate Sempione

Lungo entrambe le carreggiate, in direzione A4 e A8, sarà istituita la chiusura della corsia di marcia con deviazione del traffico sulla sola corsia di sorpasso, dal km 0,000 al km 10,750, in tratti saltuari e per una lunghezza non superiore a 300 metri, dal 16 aprile al 27 aprile 2018, nel solo orario notturno compreso fra le ore 21,30 e le ore 5,30 del giorno successivo.

Lungo lo svincolo di Busto Arsizio, tra il km 0,100 e il km 0,250, è prevista la chiusura della rampa per il traffico proveniente dalla provinciale 2 e diretto in A8, con deviazione verso la rotatoria di intersezione con la strada provinciale 20 dello svincolo di Cassano Magnago, dalle ore 21,30 del 17 aprile alle ore 5,30 del 18 aprile 2018.

Sempre lungo lo svincolo di Busto Arsizio, dalle ore 21,30 del 17 aprile alle ore 5,30 del 18 aprile 2018, sarà chiusa inoltre la rampa per il traffico proveniente dalla A8 e diretto verso la provinciale 2/Busto Arsizio, con deviazione verso la rotatoria con la provinciale 20 dello svincolo di Cassano Magnago.

Lungo lo svincolo di Cassano Magnago, dalle ore 21,30 del giorno 19 aprile alle ore 5,30 del 20 aprile 2018 sarà chiusa la complanare in direzione A8. Anche in questo caso, durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato sulle rampe dello svincolo parallele che si innestano nella rotatoria con la provinciale 20.

Dalle ore 21,30 del 16 aprile alle ore 5,30 del 17 aprile 2018 sarà invece istituito il restringimento della corsia complanare in direzione A8, in corrispondenza dello svincolo per HUPAC.

Lungo lo svincolo di Gallarate, tra il km 2,300 e il km 3,300, è prevista la chiusura della corsia della rampa in direzione Busto Arsizio lungo via Calatafimi, con istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri, dalle ore 21,30 del 18 aprile alle ore 5,30 del 19 aprile 2018.

Dalle ore 21,30 del 20 aprile alle ore 5,30 del 21 aprile 2018 sarà inoltre istituito il restringimento della corsia in direzione via Calatafimi per il traffico proveniente dalla statale 33.

Lungo lo svincolo di Gallarate-Samarate, tra il km 4,600 e il km 5,200, sarà chiusa la rampa di collegamento con la statale 341 in direzione A8, con uscita dalla statale 336 al successivo svincolo di Gallarate, dalle ore 21,30 del 18 aprile alle ore 5,30 del 19 aprile 2018.

Lungo lo svincolo di Cardano al Campo centro-Zona Industriale, tra il km 5,500 e il km 5,700, sarà istituito il restringimento delle corsie tra le ore 21,30 del 20 aprile e le ore 5,30 del 21 aprile 2018.

Infine, lungo lo svincolo di Casorate Sempione, tra il km 9,500 e il km 9,700, è prevista la chiusura della corsia di marcia per il traffico proveniente dalla strada provinciale 15 e diretto da Casorate Sempione in direzione A8. Sarà istituito lungo il tratto il senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri dalle ore 21,30 del 21 aprile alle ore 5,30 del 22 aprile 2018.

Interessati dai provvedimenti i territori comunali di Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gallarate, Samarate, Cardano al Campo e Casorate Sempione, in provincia di Varese.