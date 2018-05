A Brenno si prepara il primo Festival delle luci e del teatro di strada

Giochi di fuoco e burattini, acrobazie e giocolerie, ma anche magia, musica e una mongolfiera.

Si prepara ua grande festa per il primo Festival di arte, teatro e luci di strada che si terrà il 15 e 16 giugno a Brenno di Arcisate. A promuovere questa spettacolare due giorni l’assessorato alla cultura di Arcisate con Ape – amicizia per educare, la Pro loco, il Corpo musicale di Brenno Useria e quello di Arcisate, l’associazione Genitori per la scuola, Michi Raggio di Sole onlus e l’Unita’ pastorale Arcisate-Brenno, co il patrocinio della Comunità montana del Piambello e la gestione dell’Azienda speciale Parmiani.

“Artistinpiazza” animerà la frazione con tre punti di spettacolo, con artisti di strada professionisto che si alterneranno con esibizioni di grande impatto, sotto la direzione artistica della “Scuola di circo Sbocc – L’arte che sboccia”.

Una mongolfiera sarà attiva il sabato a partire dalle 18, per consentire ai partecipanti di ammirare dall’alto il paesaggio addobbato in occasione della festa.

Domenica 17 giugno le strade saranno colorate da esposizioni d’arte a cura di artisti della Valceresio, grazie alla collaborazione con le Pro loco di Porto Ceresio, Bisuschio, Cuasso al Monte, Viggiù, Induno Olona e Cantello, e dai Madonnari di Bergamo che dipingeranno direttamente sul manto stradale. Artisti di strada itineranti, dimostrazioni di skateboard, bodypainting e caricature artistiche arricchiscono ulteriormente il programma della manifestazione, organizzata dall’Assessorato alla cultura

Saranno aperte al pubblico la mostra dell’Artista Gladys Colmenares e “Le mani di Lourdes”, una mostra allestita nella chiesa di S. Antonio.

L’evento sarà animato dalla musica dei ragazzi del Cfca (Liceo Musicale), da due band della zona “Anomala Brass band” e “Provinciale 29” presenti nelle due serate, e da una sorpresa preparata dalla Banda di Arcisate.

L’evento è dedicato alle famiglie per la tipologia di spettacoli e per le numerose attività e laboratori per bambini e ragazzi.

Durante la manifestazione saranno attivi tre punti ristoro.

Ecco gli artisti che parteciperanno alla prima edizione del Festival:

Alex de Bastiani, Shezan, il genio impossibile, che si spinge ad esplorare tutti i campi delle arti performative, fino alla magia e al fachirismo estremo, diventando uno dei pochi mangiatori di spade al mondo.

Marco Raparoli, artista di teatro di strada e di circo, fantasista giocoliere, equilibrista, acrobata. Presenta uno spettacolo di interazione con il pubblico, nel quale mescola le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno con tanta voglia di divertire e condividere emozioni.

Francesca Zoccarato, stupirà piccoli e grandi con uno spettacolo di marionette (non le solite marionette) per un omaggio al varietà d’inizio secolo. I piccoli personaggi daranno vita a molteplici quadri musicali, in un gioco di commenti e battute tra la marionettista, le sue marionette e il loro pubblico.

Lorenzo Gianmario Galli, offrirà piacevoli improvvisazioni musicali, con una marching band itinerante, mentre Alberto Bertolino, clown cantastorie, rivisita l’antica tradizione della musica meccanica con l’organetto di Barberia

Lara Quaglia, incanterà il pubblico con uno spettacolo di acrobatica aerea. Una danza alla corda verticale, tanti giochi, immagini e un gran finale sui tessuti per volare sempre più in alto.

Mariano Torres, artista di strada erede della migliore tradizione argentina, è un mimo molto particolare, farà divertire il pubblico con uno spettacolo di assoluta improvvisazione, tipico dei grandi clown di strada, e con la sua straordinaria capacità di giocare con la gente.

Il programma di “Artistinpiazza”

Sabato 16 giugno

18:00 Apertura

18:30 La musica dei ragazzi del Liceo musicale Cfca

Dalle 18:30 Viaggio tra le nuvole … con un giro in mongolfiera

Dalle 19:00 Cucina sotto le stelle… specialità alla griglia BdB e street food BBQ by Vincenzi’s

Dalle 19:00 Musica dal vivo con Anomala Brass Band

21:30 Shezan, il genio dell’impossibile (magia, fuoco, fachirismo estremo)

Domenica 17 giugno

10:30 Apertura Mostre ed esposizioni d’arte nelle strade

11:30 Varietè prestige, spettacolo di marionette; Organetto di Barberia, cantastorie e musicista di strada; One man Band, musica e improvvisazione itinerante

Dalle 12:00 “ L’arte in cucina”… specialità alla griglia BdB e street food BBQ by Vincenzi’s

14:30 inizio attività per ragazzi: laboratori artistici, i Piccoli madonnari, Piccoli skater crescono, Truccabimbi.

14:30 Apertura punto ristoro “Le dolcezze di Mecaroll”

15:00 Banda di Arcisate… a sorpresa

15:30 Ete clown, spettacolo di mimo e improvvisazione

16:00 La magia estrema di Shezan, il mangiaspade

16:30 Tatetro di strada e marionette

17:00 Arte di strada e di circo, giocoleria e acrobazie con Marco Raparoli

17:30 Lucy in the sky, spettacolo di Acrobatica aerea

18:00 Ete clown, spettacolo di mimo e improvvisazione

18:30 Magia e fuoco con Shezan, il mangiaspade

19:00 Street food “un assaggio e via!” by Vincenzi’s

Dalle 19:00 Musica dal vivo con la band Provinciale 29

21:00 Grande spettacolo Rapa rules show, giocoliere, equilibrista, acrobata.