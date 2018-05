Cinquant’anni con il Trofeo del Nostromo

Compie 50 anni una delle regate veliche più antiche e consolidate del Lago Maggiore, il Trofeo del Nostromo, che andrà in scena nel fine settimana grazie all’organizzazione dell’Associazione Velica Alto Verbano (Avav) di Luino.

Il “Nostromo” è valido come quarta prova del Campionato del Verbano 2018 e come Act 1 del Campionato del Verbano italo-svizzero Nord Altura. Al via sono attese una quarantina di imbarcazioni che prenderanno il via alle 13,55 di sabato 19 nello spazio antistante alla sede dell’AVAV.

La flotta di scafi sarà suddivisa in due gruppi che seguiranno percorsi e distanze differenti: le classi ORC A-B e Amatoriali A-B si misureranno sul cosiddetto Percorso Lungo, quelle ORC C e Amatoriale C invece sul Percorso Corto.

La prima parte di regata sarà comune a tutti i partecipanti: da Luino alla boa di Punta Tavello, a quella di Tronzano e allo scoglio dei Castelli di Cannero. Qui è fissto l’arrivo per le classi minori e per il Campionato italo-svizzero di Altura.

Le altre imbarcazioni invece proseguiranno per la boa posta a Caldé prima di fare ritorno a Luino dove è posto il traguardo.

Il Trofeo del Nostromo, opera in bronzo di Matilde Magnaghi, sarà assegnato alla barca prima classificata in “tempo compensato” nel Percorso Lungo. Il vincitore in Tempo Reale invece riceverà la Coppa Benito Gatti. Per quanto riguarda il Percorso Corto in palio ci sono il Trofeo Nino Ferrario (prima barca in tempo compensato) e la Coppa Chirola (prima in tempo reale). Altri premi saranno assegnati ai vincitori di ciascun raggruppamento.