Esposito: “Forza Italia è la mia casa”

«Ero, sono e sarò sempre di Forza Italia». Domenico Esposito, consigliere comunale di Forza Italia, risponde così a chi lo vorrebbe, se non proprio sul punto di cambiare casacca, intento «a guardarsi intorno», in particolare in direzione della Lega. «Io devo rispondere ai miei elettori e a nessun altro – continua Esposito -. Non mi sto guardando intorno e soprattutto credo ancora nel valore della coerenza che in politica sembra essere un difetto piuttosto che un pregio».

Le acque agitate del consiglio comunale di Varese non lambiscono dunque i banchi degli azzurri. Secondo Esposito, che è stato il candidato di Forza Italia più votato alle ultime comunali, potrebbe essere un effetto di ritorno rispetto a quanto sta succedendo a livello nazionale. «Il fatto che ci sia stata una spaccatura all’interno della coalizione di centrodestra – conclude il consigliere comunale azzurro – non autorizza nessuno a pensare che ci sia o ci sarà un cambio di schieramento delle singole persone all’interno della stessa coalizione. Almeno non per quanto mi riguarda. Forza Italia è la mia storia e continuerà ad essere la mia casa politica».