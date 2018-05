“Per chi fa impresa la digitalizzazione è una strada obbligatoria”

«La digitalizzazione è una strada obbligatoria per le aziende: il futuro si gioca su quello». Angelo Bongio, dell’Area innovazione Confartigianato Imprese Varese Faberlab, sta preparando gli ultimi appunti per il convegno organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con i Digital Innovation Hub del territorio, dal titolo “L’impatto digitale per il mondo dell’impresa”, in programma venerdì 23 maggio alle 9.30 al Centro Congressi Ville Ponti si piazza Litta, 2 a Varese.

Un seminario a 360 gradi sul digitale dal punto di vista di chi fa impresa, per approfondire ed esplorare i significati della rivoluzione in atto.

«Nessuno dubita che dal digitale passerà il futuro del fare impresa – spiega Angelo Bongio – ma è anche vero che in questi anni abbiamo imparato che non si tratta di un processo semplice e uguale per tutte le aziende. Ognuna deve trovare i suoi spazi e comprendere esattamente come e quando digitalizzare i suoi processi che possono andare dalla produzione, alla gestione fino alla commercializzazione».

Confartigianato Imprese Varese su questi temi ha avviato da tempo un processo fatto di formazione, informazione e anche qualcosa di più: «al convegno del 23 racconteremo l’esperienza del Digital Innovation Hub Confartigianato-Faberlab a Tradate dove portiamo avanti tutti i temi legati all’industria 4.0 e accompagniamo le imprese nei processi di digitalizzazione con informazioni, servizi di prototipazione, di innovazione dei processi e con esperienze innovative come quella del faberlab design. Un momento del convegno sarà proprio l’occasione per raccontare tutte le nostre attività».

Secondo Bongio la riflessione su questi temi è diventata fondamentale: «la digitalizzazione non è un processo che passa solo dall’acquisizione di tecnologia – spiega – è fondamentale comprendere il cambiamento in atto e trovare un strada che segua le caratteristiche peculiari di ogni azienda. Quello che è certo è che le aziende che affrontano il cambiamento poi acquisiscono un valore aggiunto: le aziende che hanno introdotto processi di digitalizzazione vanno meglio delle altre».