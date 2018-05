Nuova sezione Primavera all’asilo di Casciago, lunedì 28 maggio l’open day

Appuntamento lunedì 28 maggio per scoprire le novità dell’asilo di Casciago.

Dal prossimo anno scolastico, 2018/2019, aprirà infatti la nuova sezione Primavera nella scuola dell’infanzia “Angela Dell’Acqua”, dedicata ai bambini di 2/3 anni.

La novità verrà presentata con l’open day di lunedì 28 maggio dalle 15 alle 17 alla scuola dell’infanzia di via Dell’Acqua. Una nuova offerta interessante per chi ha l’esigenza di mandare il proprio bimbo all’asilo e vuole farlo in una struttura attrezzata, con personale qualificato e tante offerte interessanti: dalla cucina interna fino ai servizi extra con la collaborazione di tante realtà del territorio.

Per informazioni e costi si può contattare direttamente l’asilo di Casciago su Facebook, via mail a casciago.asilo@libero.it o al numero 0332/226001.