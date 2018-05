Ostetriche in prima linea sul fronte antiviolenza

Nessuno, come loro, ha il privilegio e l’onere di stare vicino alle donne nel momento più bello e delicato della loro vita. Sono le ostetriche, figure di riferimento importantissime per tutte le donne, osservatrici sensibili e attente del loro vissuto nel momento in cui, con la nascita di un figlio, cambia per sempre.

Sabato 5 e domenica 6 maggio, l’Ordine professionale delle ostetriche della provincia di Varese celebra a Villa Recalcati la Giornata internazionale dell’Ostetrica con una mostra, un importante incontro centrato sul tema, purtroppo attualissimo, sulla violenza contro le donne e i bambini, e altre iniziative.

“Uscire dalla violenza si può”, questo il titolo dell’incontro, è in programma sabato 5 maggio a partire dalle 8.30 a Villa Recalcati. Dopo l’introduzione a cura della presidente dell’Ordine Clara Magnoli e della professoressa Antonella Cromi, responsabile del corso di studi in ostetricia dell’Università dell’Insubria, due lezioni magistrali introdurranno il tema.

La dottoressa Rita Battistelli parlerà di “Violenza di genere e violenza psicologica”, mentre la dottoressa Anna Lugli affronterà il tema “Maltrattamento e abuso in età pediatrica”.

Interverrà poi l’avvocato Enrica Tedeschi, che farà il punto sulla legislazione su abuso e maltrattamento, mentre Annalisa Gibotti, ostetrica e counselor, concluderà la mattinata con un intervento sul tema “Le abilità dell’ostetrica di fronte alla violenza: accogliere, condividere, sostenere”.

Negli spazi di Villa Recalcati sono in programma anche una mostra fotografica, letture per i bambini e la famiglia a cura di Nati per leggere e uno spazio riservato alla floriterapia dedicato in particolare ai rimedi naturali per fronteggiare la menopausa.

L’evento si svolge con il patrocinio della Provincia e del Comune di Varese e di Ats Insubria.