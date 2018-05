Statale della Valganna: due settimane di lavori, traffico rallentato

Traffico rallentato da oggi e per due settimane sulla Statale 233 Varesina, la strada della Valganna.

Lo comunica l’Anas che per consentire i lavori di sostituzione della rete idrica, da oggi, 14 maggio, fino al 1° giugno, istituirà il senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri, in tratti saltuari tra il km 55,100 e il km 55,550 (in prossimità delle gallerie), nel territorio comunale di Induno Olona.

Tali limitazioni saranno sospese dalle ore 22 del venerdì alle ore 8 del lunedì.

In corrispondenza del cantiere sarà inoltre istituita la limitazione di velocità a 30 km/h.