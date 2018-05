Università Aperta e test di ammissione alla LIUC – Università Cattaneo

Per gli studenti prossimi all’esame di maturità è in arrivo un’opportunità concreta per assicurarsi un posto alla LIUC – Università Cattaneo, che offre corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale.

Sarà infatti possibile per gli interessati sostenere il test di ammissione il giorno giovedì 17 maggio alle ore 15.00 presso la sede dell’Università. Il test è obbligatorio solo per gli studenti che conseguono un voto di maturità inferiore a 80/100 (per tutti gli altri l’ammissione è diretta).

La giornata sarà interamente dedicata all’orientamento delle future matricole grazie a un nuovo appuntamento con “Università Aperta”: fin dalla mattina, infatti, gli studenti potranno chiedere informazioni presso gli info – point, ma anche assistere alle presentazioni dei corsi e dei servizi e a seminari specifici.

Due i percorsi offerti dalla LIUC, Università nata dalle imprese, vicina al mondo aziendale e delle professioni e orientata alla formazione esperienziale anche grazie ad una faculty che vede al fianco accademici e professionisti. Il corso di laurea in Economia Aziendale garantisce una solida preparazione di base nel campo delle discipline economiche e di impresa fornendo gli strumenti e le capacità utili a coprire tutte le funzioni e i processi aziendali. La crescita degli studenti è sotto il profilo tecnico, ma anche dell’autorevolezza personale e relazionale, aspetti indispensabili per assumere un ruolo di leader in azienda. Tra i percorsi proposti, l’innovativo Comunicazione, Marketing e New Media, un percorso settoriale sul Management dello Sport e degli Eventi Sportivi, uno interamente in lingua inglese denominato Business Economics e altri tre dedicati a Management e Imprenditorialità, Global Markets e Amministrazione e Finanza.

Occuparsi di processi aziendali, consulenza organizzativa, gestione di impianti complessi, sistemi tecnologici, sviluppo di nuovi prodotti e innovazione industriale è invece la strada di chi sceglie Ingegneria Gestionale, con i due percorsi Industriale e Business Services. Gli studenti LIUC possono apprendere anche come applicare il nuovo paradigma industriale dell’industria 4.0 grazie all’i–FAB, una fabbrica simulata e progettata secondo logiche lean, in cui sperimentare direttamente Internet of Things, robot mobili e collaborativi, data analytics, simulazione, realtà virtuale e additive manufacturing.