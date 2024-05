Legnano-Castellanzese: derby di fuoco per il playout

Domenica 12 maggio alle 16 si disputeranno le gare dei playout della serie D. Nel Girone B sono già retrocesse tre squadre: Ponte San Pietro, Tritium e Crema. Lo spareggio salvezza tra Legnano e Castellanzese deciderà la quarta retrocessa in Eccellenza.

L’incontro verrà disputato allo stadio “Casati” di Verano Brianza che da qualche settimana ospita le partite casalinghe dei lilla, con il “Mari” occupato dal palio. La salvezza verrà decisa in una gara unica, se al termine dei tempi regolamentari il risultato dovesse essere di parità, allora si andrà avanti con i tempi supplementari. Se alla fine dei 120 minuti il parziale dovesse essere ancora di pareggio allora a salvarsi sarà la squadra meglio piazzata in classifica.

In territorio brianzolo si affronteranno due compagini che arrivano da due momenti diametralmente opposti. Il Legnano di mister Gianluca Zattarin arriva da ben otto risultati utili consecutivi, l’ultima sconfitta risale esattamente a due mesi (10 marzo) fa sul campo del Piacenza. Nell’ultima giornata è arrivata la convincente vittoria per 3-1 sul campo della Casatese. Solo le vittorie di Crema e Real Calepina hanno impedito alla formazione lilla di salvarsi direttamente. Dall’altra parte arriva la Castellanzese che nell’ultima partita ha pareggiato in rimonta nella gara interna contro il Brusaporto (3-3). I neroverdi hanno così interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive. Il bilancio stagionale nelle sfide tra le due compagini è a favore dei padroni di casa. Nel girone di andata la squadra di Zattarin si impose per 2-1 sulla squadra neroverde allora allenata da mister Manuel Scalise, nella gara disputata allo stadio “Giovanni Mari” di Legnano, grazie al gol segnato nel finale da Perkovic, a dicembre passato all’Anzio. Al ritorno al “Provasi” la sfida si è conclusa sullo 0-0.