Arriva la Night Raw, strade chiuse in centro

Questa sera, giovedì 21 giugno, torna la gara ciclistica: 3° Trofeo Internazionale Città di Varese – “Night Raw Circuit”.

Dalle 19.45 e fino alle 23.00 circa verranno chiuse al traffico, per consentire lo svolgimento della gara sportiva, le seguenti strade:

via Sacco, via Verdi (nel tratto compreso tra via Sacco e via Copelli), via Copelli, via Solferino (nel tratto compreso tra via Copelli e viale San’Antonio), via Sant’Antonio (nel tratto compreso tra viale Sant’Antonio e piazza Motta), piazza Motta (nel tratto compreso tra viale Sant’Antonio e via Lonati), via Lonati (nel tratto compreso tra piazza Motta e via San Francesco d’Assisi), via San Francesco d’Assisi, via Bernascone (nel tratto compreso tra via San Francesco d’Assisi e via Sacco), via Staurenghi (nel tratto compreso tra via Speri della Chiesa e via Sacco), via Del Cairo (nel tratto compreso tra via Robbioni e via Staurenghi), Via Metastasio (per tutta la sua lunghezza, in direzione di viale Sant’Antonio).