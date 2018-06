Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate insieme per l’estate

Per l’estate 2018 un unico calendario di eventi culturali e sociali, con l’obiettivo di coordinare le varie attività, evitare eventuali sovrapposizioni e così valorizzare specialità e tradizioni di ciascuna comunità: è questo l’obiettivo raggiunto dai rappresentanti dell’area culturale dei comuni di Casciago, Comerio, Barasso e Luvinate su preciso mandato dei 4 sindaci.

Il risultato è un documento (in continuo aggiornamento) che ha già iniziato a girare nei comuni interessati, con l’elenco delle principali manifestazioni che si terranno tra giugno e ottobre.

«Abbiamo al momento deciso di inserire solo gli eventi che hanno un impatto sovracomunale, ma il calendario è in continuo aggiornamento. In questo modo i nostri concittadini avranno ben chiara l’offerta culturale a cui poter facilmente accedere, visto che stiamo parlando di un’area di pochi chilometri quadrati – spiegano i sindaci -. Così facendo, inoltre, diamo più visibilità alle manifestazioni che noi e le nostre associazioni organizziamo ogni anno, tenendo presente particolarità e caratteristiche di ogni comunità e cercando di evitare sovrapposizioni. E per il futuro stiamo pensando ad una grande festa che unisca tutti e quattro i comuni».

Davvero ricco e variegato il tabellone degli eventi: si va da manifestazioni “storiche” e già affermate come la festa di Sant’Eusebio a Casciago, la Sagra della Porchetta a Comerio, la festa degli Alpini a Barasso e la rassegna “Una mela al Giorno” a Luvinate, ad altre iniziative che spaziano dal cinema, alla musica, alla gastronomia.