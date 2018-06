Cagnolino sbranato da due cani lupo

Brutto episodio a Samarate, dove un cagnolino razza Pinscher è stato sbranato da due pastori tedeschi che si aggiravano indisturbati nella zona residenziale della frazione San Macario.

È successo all’alba di mercoledì 20 giugno. «Sono stato svegliato verso le ore 5 da un gran abbaiare dei cani di tutto il quartiere, quando sono sceso per andare a lavoro ho trovato una pattuglia di carabinieri in sosta davanti al abitazione del mio vicino e sulla pubblica via due grossi cane pastore che correvano liberamente e sembravano molto agitati» ci ha spiegato un nostro lettore. I due cani hanno effettivamente attaccato un altro cagnolino, un Pinscher conosciuto dagli abitanti del quartiere.

Le stesse operazioni di soccorso all’animale sono andate per le lunghe perché i due pastori tedeschi continuavano ad aggirarsi in via Massaua (come si nota nella foto, dal gruppo Bacheca Civica Samarate). Il Pinscher aggredito ha riportato gravi lesioni. Su disposizione dei carabinieri i due cani “aggressori” sono stati catturati e portati al canile giudiziario, presso una struttura di Somma Lombardo. S’indaga ora per capire chi sia il proprietario o i proprietari dei due animali.