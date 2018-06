Nasce Mip, il fondo di 100 milioni per le startup del lifestyle made in Italy

Se un marziano scendesse oggi sulla terra, precisamente in Italia, e gli venisse presentato Eataly , la catena di punti vendita di specialità alimentari italiane, probabilmente rimarrebbe sorpreso perché, quella che oggi noi chiamiamo novità, poteva nascere almeno vent’anni prima. E come dargli torto. La qualità dello stile alimentare nel Belpaese non è certo una scoperta fatta dall’imprenditore Oscar Farinetti. La seconda osservazione sarebbe indirizzata ai potenziali investitori e sul perché nessuno abbia pensato per tempo di finanziare qualcosa di simile. La risposta è da ricercare nella mancanza di progetti su quella filiera ma anche nella cronica assenza di finanziatori in quel segmento di mercato.

D’ora in poi le startup del settore lifestyle non dovranno aspettare più tutto questo tempo. È nato infatti Mip acronimo che sta per Milano Investment Partners (Mip) sgr, il nuovo fondo di Angelo Moratti. La sgr, autorizzata dalla Banca d’Italia lo scorso dicembre, ha finalizzato la prima tranche di raccolta, con un obiettivo totale al final closing di 100 milioni di euro il cui principale investitore istituzionale è Banco Bpm, mentre lo stesso Moratti coprirà il 10% della raccolta del fondo. Le società che interessano al neonato MIP sono in prevalenza italiane ed europee, attive nei settori del fashion, del food, del design e più in generale nei settori del lifestyle Made in Italy. Particolarmente interessanti sono considerati i brand nativi digitali, ma anche tutti i fornitori di tecnologie e gli abilitatori dei marchi digitali.

«Da oltre 20 anni investo nel settore del venture capital in Italia – spiega il presidente Angelo Moratti – con una struttura che monitora e scandaglia il mercato alla ricerca dei deal più interessanti per la mia holding. Con la creazione di Milano Investment Partners Sgr ho messo questa conoscenza, integrata con grandi professionalità e talenti, al servizio di un progetto che sia accessibile a investitori istituzionali e ad altri family offices».

Mip è uno dei primi fondi italiani di Venture Growth, a metà strada tra venture capital e private equity, quindi con un rischio minore rispetto al primo, in quanto non finanzia la fase iniziale di investimento, e con l’attenzione rivolta a quelle realtà che hanno già definito e testato un modello di business e necessitano di rafforzarsi sul mercato.

Tra i partner operativi che affiancano Moratti ci sono il varesino Stefano Guidotti, ad di Milano Investment Partners, Paolo Gualdani, amministratore, e Igor Pezzilli, amministratore.