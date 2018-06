Scontro Italia – Malta sui migranti, nave Aquarius senza un approdo

E’ ferma in mezzo al mare, a 35 miglia nautiche dall’Italia e 27 da Malta. Nave Aquarius è al centro di un braccio di ferro tra Italia e Malta e quindi ancora nessuno sa quale sarà il destino delle 629 persone a bordo, tra le quali ci sono 123 minori non accompagnati, 11 bimbi e 7 donne incinte.

Domenica 11 giugno mentre la nave stava già facendo rotta verso la Sicilia su indicazione del Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, in una lettera firmata dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e da quello delle infrastrutture, Danilo Toninelli, si chiedeva a Malta di far approdare a La Valletta, annunciando contemporaneamente che i porti italiani sarebbero stati chiusi per la nave.

Una richiesta che il governo dell’isola ha respinto al mittente, spiegando ai media locali che “il governo di Malta non è né l’autorità che coordina né ha competenza sul caso“. La posizione è stata poi ribadita via twitter dal premier maltese Joseph Muscat che si è detto preoccupato per una decisione che “va in modo evidente contro le regole internazionali”.

We are concerned at #Italy authorities’ directions given to #Acquarius on high seas. They manifestly go against international rules, and risk creating a dangerous situation for all those involved -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 10 giugno 2018

Una situazione che non si è sbloccata neanche in serata, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha chiamato il suo omologo maltese cercando una soluzione per la nave che ha a bordo personale di Sos Mediterranee e di Medici Senza Frontiere. Una telefonata che non ha portato a nulla e che quindi ha spinto il primo ministro a decidere di inviare due motovedette con a bordo personale medico.

Nel frattempo i toni dello scontro sono saliti. Da un lato il ministro dell’Interno Salvini sui social ha lanciato l’hashtag #chiudiamoiporti a cui decine di associazioni hanno risposto con un altro, #umanitàaperta. Sempre su twitter Medici Senza Frontiere ha sottolineato che “la priorità deve essere la sicurezza e il benessere delle persone a bordo”

#Aquarius #MSF teme che ancora una volta la politica degli Stati Europei sia posta al di sopra della vite delle persone. La priorità deve essere la sicurezza e il benessere delle persone a bordo. pic.twitter.com/AglfpMigHX — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 10 giugno 2018

Anche l’Alto Commissariato ONU per i rifugiati è sceso in campo, chiedendo di trovare una rapida soluzione che non metta ulteriormente a rischio la vita di persone che hanno rischiato l’affogamento nel mediterraneo