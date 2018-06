Tacalaspina 2018, lo street music festival eco e per tutti

Tacalaspina 2018 torna per l’undicesima edizione e l’appuntamento è per il 9 giugno 2018 a Besozzo. L’Associazione I Care di Travedona Monate, in collaborazione con il Comune di Besozzo, organizza una nuova edizione dello Street Music Festival, per un’edizione più divertente che mai, di qualità ed ecosostenibile.

La storica festa, nata nel piccolo paesino sul Lago di Monate, quest’anno cambia location ma mantenendo lo spirito di sempre. Sarà infatti il centro storico più antico di Besozzo ad ospitare la manifestazione con una grande festa per tutti. Grandi e piccini, dalle 17 a mezzanotte potranno girare per le strade e incontrare artisti di strada, giocolieri e acrobati. Fermarsi al parco o nei cortili per ascoltare gruppi musicali di straordinaria bravura, passando dal jazz manouche al rock, dall’elettronica al blues. O girare tra le bancarelle d’artigianato per poi cenare scegliendo il menù che più gli piace.

Il tutto rispettando l’ambiente: la manifestazione infatti, aderisce a “Zero Waste Italy” per l’abolizione della plastica durante le feste che sarà sostituita con carte e materiale compostabile e biodegradabile. Una politica supportata dall’amministrazione comunale, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, che ha contribuito in modo importante: durante la manifestazione ci sarà la distribuzione di acqua gratuita, tramite degli erogatori che permetteranno di evitare l’utilizzo di bottiglie di plastica.

«Uno dei principali intenti della nostra Amministrazione è rendere Besozzo un paese che ViVe. La manifestazione del Tacalaspina, permetterà a tante persone di conoscere e apprezzare una parte incantevole del paese che spesso rimane fuori dalle vie principali di comunicazione – commenta il Sindaco Riccardo Del Torchio -. Un evento di come questo è destinato ad attirare un’ampia fascia della popolazione: giovani, famiglie, appassionati di musica, senza limiti di età. In questo modo le vie del centro storico verranno, per una volta, abitate per una giornata in un clima di festa, scambio, incontro e conoscenza. Un ringraziamento doveroso all’associazione ICare sia per aver pensato al nostro Comune come “casa” Tacalaspina, sia per l’impegno operato sul territorio con finalità culturali e sociali, motivo per cui per la nostra Amministrazione ha deciso di collaborare e dare un importante apporto logistico alla manifestazione, ben sapendo che durante l‘anno ICare

continua la sua opera con iniziative benefiche a favore delle scuole del territorio e di altre realtà. La visione sovracomunale e la capacità di coinvolgere le realtà attive vicino a noi saranno gli ingredienti necessari per poter realizzare ora e in futuro eventi condivisi di alto livello e qualità, capaci di soddisfare varie esigenze ed aspettative, attraendo il maggior numero di persone che amano e vivono il nostro territorio».

STAND GASTRONOMICI

Gli stand gastronomici vi proporranno piatti differenti e provenienti da diversi Regioni e Paesi (nel menù arrosticini, pane cunzato, hamburger e patatine, spaghetti all’Amatriciana, polenta con formaggina e cipolle caramellate, piatti tradizionali del Senegal, panino con la porchetta di Ariccia IGP, e panino con il calamaro “bravo”, tra le altre cose).

ARTISTI E CIRCENSI INTERNAZIONALI

In cartellone si trovano nomi come THE ZAP SHOW, l’imperdibile trio di Berlino che propone uno spettacolo di musica, cabaret e tantissime sorprese. In scena anche il duo internazionale THE CRAZY PONY: due talenti straordinari, Léa e Frank, che suonano canzoni e melodie tradizionali in stile bluegrass.

Rhythm & Blues e Rock’n’Roll degli anni ’50 sono in scena con il formidabile quartetto dei WILDMEG&THE MOLLWCATS mente il jazz manouche con il trio dei MANOUCHERIE per un viaggio spensierato fino agli anni ’30. Al parco i FOLKHEADS inciteranno il pubblico a scatenarsi nelle danze irlandesi con il loro scatenato rock celtico.

E non è tutto perchè tra le quattordici band live presenti troveremo anche i DIRTY DIXIE JAZZ BAND e il one man show di PAOLO SGALLINI che coinvolgeranno gli spettatori suonando tra le vie del paese con il loro “chiassoso” jazz. BECKSMAN vi porterà tra le note del blues “on the road”. Non mancheranno i suoni della pizzica e della tarantella con il COLLETTIVO FUJENTI o, novità di quest’anno, l’elettronica con il duo varesino ELECTRO COMBO JAM. E ancora country-blues d’autore con i BLUEDUST, folk blues con i THE RAW BOYS, e il rock blues con i STONEFIRE. Il garage e dirty blue invece, ve lo farà sentire ONE HORSE BAND e la sua eclettica esibizione.

Non mancheranno acrobati e circensi. FRA MARTO’ (alias Francesca Martello) vi trascinerà nel suo mondo “giocoso” con lo spettacolo “Out of the blu”, capace di unire circo, movimento e commedia. FRANCESCA ALBERTI invece, vi stupirà con le sue esibizioni sospese nell’aria.

Un programma davvero per TUTTI, realizzato grazie al coinvolgimento di tante associazioni e realtà del territorio, unite per creare qualcosa dedicato alla comunità.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 10 GIUGNO.

NAVETTA: Servizio di navetta GRATUITO dal parcheggio “Seconda strada” di Besozzo, a partire dalle 19 fino alle 24. Per informazioni e aggiornamenti: Facebook/Tacalaspina