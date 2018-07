Asfaltature in città: “Ci scusiamo per i disagi”

Arriva l’estate e come ogni anno scocca il momento propizio per rimettere a posto le strade. I lavori iniziano domani mattina con via Lugano, che sarà chiusa al traffico completamente dalle ore 8,00 alle 18 di martedì 24/07, weekend compreso, nel tratto compreso tra piazza San Francesco ed incrocio Via Dumenza. Lunedì si asfalta anche il tratto di via Gorizia tra la discarica a fine territorio comunale (direzione Cucco).Sono già stati programmati anche altri interventi di asfaltatura in diverse vie cittadine.

«Ci scusiamo per i disagi arrecati dalle asfaltature in città – commenta il vice Sindaco Alessandro Casali, con delega alla Viabilità – Questa situazione permetterà di migliorare le condizioni del nostro manto stradale come a noi richiesto da molti cittadini».