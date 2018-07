Letteratura e jazz, appuntamenti a Villa Toeplitz

Doppio appuntamento a Villa Toeplitz per questa settimana. Il primo è per questa sera, martedì 31 luglio, con Nadia Busato e il suo libro “Non sarò mai la brava moglie di nessuno (SEM)”.

Nadia Busato scrive per Grazia e per il Corriere della Sera, e ci propone “Non sarò mai la brava moglie di nessuno”, edito da SEM, la casa editrice milanese, fondata nel 2016, con un approccio al mercato fortemente innovativo. Il romanzo è ispirato al fatto di cronaca di Evelyn McHale, la giovane donna che nel 1947 si buttò dall’86° piano di un grattacielo di New York. Una storia affascinante e misteriosa, come e forse più di un romanzo. L’evento è a ingresso libero.

Domenica invece, la serata è in jazz con il Marco Punzi Trio, dalle 19,30. In scena Marco Punzi – Guitar , Francesco Marchetti – Double Bass e Patrizio Balzarini – Drums. Primo set dalle 19,30 alle 20,30. Possibilità di cenare dalle 19,00 prenotando al numero 339188908. Concerto ad ingresso libero.