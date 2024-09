Doppio concerto di musica classica per la Casa del Sollievo di Varese

Sabato 28 settembre due spettacoli per la struttura della Fondazione Molina

Varese si prepara ad accogliere due appuntamenti di musica classica di alto livello, aperti al pubblico e completamente gratuiti. L’invito è rivolto a tutti gli amanti della musica classica e a chi desidera trascorrere momenti di condivisione musicale.

Protagoniste di questi concerti saranno due artiste di fama internazionale: la mezzo soprano Susannah Haberfeld e la pianista Grazia Galletta.

Le due esibizioni sono programmate per sabato 28 settembre 2024:

Ore 16:00 presso la Casa del Sollievo della Fondazione Molina di Varese, riservata esclusivamente agli ospiti della struttura.

Ore 21:00 presso la sala della Chiesa Battista di Varese, in Via Verdi 14, aperta a tutta la cittadinanza. La chiesa si trova accanto ai Giardini Estensi, nel cuore della città.

La Casa del Sollievo della Fondazione Molina è un’unità all’avanguardia dedicata al supporto dei malati inguaribili, garantendo assistenza medica e psicologica, e offrendo la massima qualità di vita, in pieno rispetto delle volontà della persona.

Gli eventi sono organizzati grazie al supporto dell’Associazione culturale no profit 753 ArteBellezza, in collaborazione con la Chiesa Battista di Varese e con il patrocinio della Città di Varese.