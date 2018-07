Come si interverrà su via Padre Lega

«Chi dice che facevano ombra non dice il vero: ormai erano tutte malandate». Parte dall’inizio, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani: dalla scelta di tagliare le piante su via padre Lega, considerate ormai irrecuperabili per il loro stato di “salute”. Il primo cittadino difende la scelta del taglio e conferma, soprattutto, l’intenzione di non ripiantumare il viale che conduce ai Ronchi.

L’idea di aver perso il viale alberato ha fatto discutere. Perché un conto era l’abbattimento di piante malate (nel “ciclo” di rinnovo degli alberi, che in città è spesso programmato), un altro è la rinuncia definitiva, che ha fatto storcere il naso anche a chi aveva visto le piante tagliate nell’arco dei mesi scorsi e pensava – appunto – ad una progressiva sostituzione.

«Almeno da una dozzina d’anni erano malandate» dice Cassani, difendendo la scelta. Che peraltro viene ricondotta al “censimento” degli alberi che era stato completato nel 2015 dall’agronomo comunale e che già aveva visto tagli (da piazza Risorgimento a via Sanzio, per fare due esempi). «Le piante son state tagliate negli ultimi mesi, nessuno si è mai lamentato. Anzi: chi si muove con un passeggino o una carrozzina aveva difficoltà e si muove più facilmente».

E fin qui siamo alle ragioni del taglio. Ma in futuro? Rinuncerete per sempre al viale alberato? Quali sono le alternative?

«La soluzione che si sta valutando è inserire delle piante più nobili delle robinie, da posizionale sul lato “tennis club” della salita, dove non c’è marciapiedi, e in via Solferino».

Il tratto in salita: le piante tagliate si trovavano sul lato a sinistra nella foto, le nuove piantumazioni indicate da Cassani sarebbero a destra

E sul tratto rettilineo, vicino alle scuole? «Lì non saranno messe piante. Chi viene a dire che facevano ombra non dice il vero: ormai erano tutte malandate. Alcune erano anche a rischio di caduta. E con le radici danneggiavano i marciapiedi».

Ma non si potrebbe intervenire allargando il marciapiedi? Prevedendo una sede sufficiente per nuovi alberi…

Cassani chiude all’ipotesi: «Sarebbe un lavoro spropositato dal punto di vista economico. E soprattuto si restringerebbe la sede stradale, soprattutto sulla salita dove ci sono anche corsie ciclabili, che è importante siano garantite».