Statale Varesina: via crucis estiva per gli automobilisti

(foto di Paolo Ricciardi)

Proseguiranno per tutta l’estate i lavori di manutenzione in corso sul tratto della Statale Varesina SS233 nel tratto compreso tra Induno Olona e Lavena Ponte Tresa.

L’Anas, che ha competenza sulla stratta, sta infatti eseguendo una serie di interventi sia per la sistemazione del manto stradale, sia per il ripristino e messa a norma delle barriere di sicurezza.

I lavori, che in questi giorni stanno causando lunghe code nelle ore di punta in particolare nella zona delle grotte della Valganna e del laghetto Fonteviva, proseguiranno per alcune settimane spostandosi progressivamente verso Lavena Ponte Tresa.

In particolare i lavori di asfaltatura, come comunicato da Anas, dovrebbero concludersi entro la data del 13 agosto, mentre per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle barriere la data di fine lavori è il 24 settembre.