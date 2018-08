Dalle medie all’università, torna il bando per studenti meritevoli

Sia che abbiate fatto l’esame di terza media, che stiate frequentando le superiori o siate all’università, il nuovo bando il premio allo studio di Solbiate Olona è aperto a tutti. Tutti, o quasi.

Perchè i premi che il comune mette sul piatto sono rivolti naturalmente agli studenti particolarmente meritevoli. Nello specifico si parla di quelli che abbiano sostenuto l’esame di terza media con una votazione non inferiore a 8/10, a quelli che alle superiori mantengano una media non inferiore a 8/10 o abbiano avuto una votazione finale non inferiore a 80/100. Per chi frequenta l’università, invece, si può candidare chi ha sostenuto l’80% degli esami previsti dal piano di studio con una media matematica di almeno 28/30 o i neolaureati che hanno ottenuto un voto di laurea non inferiore a 102/110.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo (presso il Comune – Via G. Matteotti 2) o inviata all’indirizzo PEC protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it entro e non oltre venerdì 12 ottobre. Tutta la documentazione per candidarsi può essere consultata a questo link.