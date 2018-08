Grave anziano investito dal camion della spazzatura

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Varese l’anziano investito questa mattina a Vengono Superiore. L’incidente è avvenuto in una laterale di via Monte Nero poco prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi.

L’uomo, di 80 anni, ha riportato un grave trauma cranico, investito dal mezzo impegnato nella raccolta rifiuti. Ricoverato per accertamenti anche l’autista del camion che, però, non ha riportato ferite gravi.