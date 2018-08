Tornado Calcio, festa al campo per la nuova stagione

Grande festa a Ferrera di Varese per la nuova stagione della società calcistica dilettantistica Tornado Calcio. Il campo Fratelli Calcaterra ospiterà il 26 agosto, dalle ore 15.00, un torneo di calcio per ragazzi dai 5 ai 13 anni, merenda per tutti e la presentazione dello staff tecnico della nuova stagione.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al presidente Tiziano Longhi 393 9239074, a Marco Dalla Riva 328 6783551 oppure a Fausto Pavoni 3475123355.

È consigliato l’abbigliamento sportivo e le scarpe da calcio.