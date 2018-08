Vivere l’acqua nella terra dei laghi

Il Varesotto, la terra dei laghi, da ammirare, contemplare ma anche e soprattutto da vivere attivamente.

Dal Verbano al lago di Monate, da Varese a Comabbio, dai laghi più piccoli ai fiumi: lo sport legato all’acqua è da sempre una delle vocazioni più forti di questo territorio e sono in molti a scegliere di trascorrere del tempo in provincia proprio per godere delle possibilità di questa grande palestra a cielo aperto.

Lasciarsi guidare dall’acqua significa dunque scegliere tra tante possibilità quella che più si addice alla propria idea di vacanza.

Il canottaggio e gli altri sport acquatici

Varese e il canottaggio è il binomio più conosciuto oltre ad essere la ragione che porta in provincia sportivi e appassionati da tutto il mondo. Questo sport fa parte della storia e del Dna della nostra provincia e quella dei remi che scivolano sull’acqua è forse l’immagine più rappresentativa di un turismo sportivo, sostenibile e a diretto contatto con la natura.

Tuffi e nuotate

Acqua e relax

Godersi un panorama, cenare in riva al lago, ammirare il tramonto, passeggiare lungo la costa. Con i loro scorci, riflessi, giochi di luce i laghi sono un luogo magico che affascina i turisti e chi vive sulle loro sponde.

