Alla scoperta della campagna con Fattorie Aperte

“Scopri la campagna con la giornata Fattorie Aperte”. Proposta da Terranostra Lombardia, l’iniziativa si terrà anche nel Varesotto, a Lonate Pozzolo, Origgio, Azzate e Lonate Ceppino.

L’appuntamento è per domenica 30 settembre 2018.

A Lonate aprirà le sue porte la fattoria didattica dell’Agricola Valticino, in via Lungarno, dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Ad Azzate sarà invece la Fattoria Canale a mostrare il mondo agricolo (14-17), in via 25 Aprile, mentre a Lonate Ceppino è coinvolta l’azienda agricola La Rondine, di via dei Noccioli. Mentre a Origgio l’azienda Ai boschi aprirà dalle 9.15 alle 17.30.

Sono previsti laboratori su vari temi, dall’ecosostenibilità alla produzione agricola, alla scoperta degli animali in fattoria. E inoltre si potrà gustare la ristorazione agrituristica (ma c’è comunque possibilità di portarsi il pranzo “al sacco”).

Tutte le informazioni le trovate nel volantino che potete scaricare qui.