Amore criminale, questa sera la puntata sull’omicidio di Laveno

Nella seconda puntata di “Amore Criminale”, la trasmissione in onda questa sera, domenica, su Rai Tre da oramai 11 anni dove si raccontano storie di violenza sulle donne, verrà trattata la storia di Loretta Gisotti.

Alle 21.25 la trasmissione condotta da Veronica Pivetti riporterà indietro il calendario al 16 luglio 2016 quando Loretta, 54 anni, venne uccisa dal marito nella loro villetta di Laveno Mombello.

Il fatto di cronaca sconvolse la provincia in quell’estate e a seguito di questo grave episodio vi fu anche una manifestazione di piazza per dire no alla violenza contro le donne e al femminicidio.

La troupe della trasmissione nel maggio scorso venne a Varese per girare le immagini e intervistare il legale della famiglia costituitasi parte civile, l’avvocato Augusto Basilico.

Roberto Scapolo, il marito della vittima, è ora in carcere per scontare la condanna di 17 anni e sei mesi decisa in appello qualche mese fa.