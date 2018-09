Anna Todd e il film di After: “Non vedo l’ora di vederlo”

Il museo Maga apre la stagione autunnale con un ospite d’eccezione, la scrittrice americana Anna Todd, invitata da libreria Biblos Gallarate.

Domenica, nella sala degli Arazzi, l’autrice ha presentato il suo ultimo libro in anteprima nazionale, ‘Stars’, edito da Sperling&Kupfer.

Sarà il primo di una serie, un’altra dopo il grande successo avuto da ‘After’, la collana di cinque libri incentrati sulla storia d’amore tra Tessa e Hardin e sulla quale è già pronto un film, nelle sale nel 2019.

Rispondendo alle domande di Laura di Maio, Anna Todd ha parlato del nuovo romanzo e delle sue differenze rispetto ai precedenti: «’Stars’ narra la storia d’amore tra Karina, massaggiatrice ventenne, e Kael, soldato impegnato nelle missioni in Medio Oriente. È una storia d’amore sicuramente meno turbolenta rispetto alla precedente in cui il protagonista maschile era un ragazzaccio difficile da gestire. Kael invece è più riflessivo, più silenzioso; addirittura pensavo di non farlo parlare fino a metà del libro. Il romanzo si focalizza proprio sulla sua lenta e graduale apertura verso Karina nel corso delle varie sedute».

Ci sono evidentemente dei riferimenti biografici in quest’ultimo romanzo, come l’autrice racconta: «Mio marito è un militare. Ha partecipato a più missioni in Iraq. L’ho visto cambiare ogni volta che tornava da una missione, ogni volta più introverso e triste. L’ho visto affrontare esperienze traumatiche, come la perdita di un amico, e quindi so cosa vuol dire. Perciò creare il personaggio di Kael è stato abbastanza facile per me. Non per questo però si può parlare di romanzo biografico; ci sono sì alcuni aspetti che ho vissuto direttamente, ma la storia è ovviamente frutto della mia mente».

Anna Todd rivela quindi come si approccia alla scrittura e come lavora alle sue storie: «Penso alle mie storie attraverso alcune scene. Per ‘Stars’, ad esempio, la prima scena a cui ho pensato è stata una giovane massaggiatrice che si trova davanti un ragazzo schivo e silenzioso sul lettino. Da questa scena ho costruito il resto del romanzo». «Il mio approccio alla scrittura – continua Todd – fu su Wattpad (una piattaforma digitale su cui gli iscritti possono pubblicare i propri racconti o le proprie fan fiction, ndr). Mi piaceva leggere le fan fiction sui One Direction, la mia band preferita. Un giorno, quando avevo finito di leggerle tutte, decisi di iniziarne una personalmente. Mi piacque e decisi di continuare. Il resto venne da sé». Questa sua esperienza l’ha influenzata molto; in ‘After’, il personaggio maschile Hardin è dichiaratamente ispirato a Harry Styles, ex cantante proprio dei One Direction.

Incalzata dal pubblico, l’autrice svela qualche dettaglio sul film tratto dal suo libro: «Sarà la trasposizione cinematografica del primo capitolo della serie After. Non vedo l’ora di vederlo io stessa (il film sta per essere ultimato, ndr), ma avendoci lavorato personalmente, sono sicura che sarà un successo». Colpisce la scelta del personale: la maggior parte del cast e dei tecnici che hanno realizzato la pellicola (compresa la produttrice, Jennifer Gibgot) sono donne. «Non è una casualità. Il nostro è stato un messaggio preciso. Nell’industria cinematografica le donne rappresentano solo il 25%. È ancora un mondo prettamente maschile. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di porre l’attenzione su questo tema».

A seguito della presentazione c’è stato il rituale firmacopie, a cui la scrittrice s’è prestata volentieri.