Appartamento in fiamme, 76enne muore per le ustioni

(immagine di repertorio)

Un uomo di 76enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è morto questa mattina per le gravi ustioni riportate due giorni fa nell’incendio dell’abitazione dove si trovava.

L’incendio era divampato martedì sera verso le 19 in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo in via Industria a Pregassona, quartiere di Lugano.

Nonostante il rapido intervento della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano, dei pompieri di Lugano e dei soccorritori della Croce Verde il 76enne ha riportato ustioni molto gravi ed è spirato questa mattina in ospedale.