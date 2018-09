Arriva l’autunno, torna la Sagra del Borgo

Conto alla rovescia per la Sagra del Borgo di Mendrisio, che si svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 settembre.

La seconda edizione organizzata dal Comitato presieduto da Massimo Tettamanti propone diverse novità.

«Anche quest’anno – ha spiegato il presidente, Massimo Tettamanti, in occasione della conferenza stampa di presentazione – la Sagra del Borgo vuole proporre momenti di festa, di allegria e di divertimento per tutti coloro che intendono assaporare e gustare le meraviglie che ancora oggi offrono gli incantevoli vicoli del centro storico di Mendrisio».

Per quanto riguarda i momenti di intrattenimento, anche quest’anno in piazzale la Valle verranno organizzati giochi e intrattenimenti per i più piccoli e per le famiglie, mentre nel Chiostro dei Serviti si esibiranno orchestre, gruppi e bande ticinesi sull’arco di tutta la manifestazione nell’ambito di un programma molto ricco.

Al termine della Sagra, domenica 30 settembre, ci sarà il concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio.

Il Comitato ha deciso di “coniare” per il secondo anno il bicchiere della Sagra, che si potrà acquistare al prezzo di 5 franchi alle casse e lungo il perimetro dell’evento.

La principale novità riguarda l’entrata: venerdì e sabato fino alle 18.30, e domenica 30 durante tutto il giorno, l’accesso all’area della Sagra sarà gratuita. Una scelta che mira a favorire in particolare le famiglie e i commercianti. Il prezzo del biglietto rimane invariato a 8 franchi, i ragazzi fino ai 14 anni gratis.

Anche sugli orari vi sono alcuni cambiamenti: venerdì 28 settembre la Sagra aprirà, come sempre, alle 17.00 ma chiuderà a mezzanotte e mezza, anziché alle 24.00 (lo sgombero del Borgo e la chiusura definitiva delle Corti slittano dunque alla 01.00).

Sabato 28 si inizierà invece alle 09.00 e si terminerà sempre a mezzanotte e mezza. Mezz’ora in più di Sagra, dunque, rispetto allo scorso anno.

Rimarranno invece invariati gli orari di domenica 30 settembre: sempre dalle 09.00 alle 17.00.

L’invito degli organizzatori al pubblico è sempre quello di utilizzare, se possibile, i mezzi pubblici. La stazione di Mendrisio San Martino è raggiungibile a piedi dal centro in pochi minuti, ma è comunque possibile usufruire del servizio navetta organizzato dal Comitato, con partenze regolari. Il costo per la corsa andata e ritorno è di due franchi, e i bambini fino a 6 anni viaggiano gratis.

Sempre per incentivare l’uso dei mezzi pubblici gli organizzatori hanno ottenuto un treno speciale che partirà in direzione nord all’una e 35 di venerdì e di sabato notte. Per chi viaggia in direzione di Chiasso l’ultimo treno sarà all’una e 25.

Ci sarà anche una corsa speciale in direzione sud delle Autolinee Mendrisiensi che partirà a mezzanotte e 17 dalla fermata di San Giovanni.

Anche Autopostale garantirà delle corse speciali notturne in direzione di Vacallo, Stabio, Riva San Vitale, Tremona e Somazzo.

Tutte le informazioni e i dettagli del programma si possono trovare sul sito www.sagradelborgo.ch