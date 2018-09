Asfaltature, senso unico alternato a Longhirolo

Senso unico alternato in via Longhirolo per le asfaltature programmate.

Lo fa sapere un’ordinanza pubblicata all’albo pretorio.

La temporanea istituzione del senso unico alternato sarà regolato da movieri o impianto semaforico ore 8,00 del 10/09/2018 sino alle ore 18,00 del 14/09/2018.