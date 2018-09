Cambio dei guard rail, lunghe code in Valganna

Auto in colonna in Valganna, pesanti rallentamenti e code per via di lavori in corso.



Si tratta del posizionamento di alcuni guard rail con operai al lavoro in alcuni tratti della strada statale 233.

In particolare è stato posizionato un semaforo poco prima della rotonda di Ganna che negli orari di punta – in particolar modo in quelli del rientro serale – hanno causato forti code.

I lavori lungo la S.S.233 riguardano la messa in sicurezza per il ripristino e messa a norma delle barriere di sicurezza tra il km 53+850 ed il km 72+200.



Il termine previsto dall’azienda appaltatrice per la fine dei lavori è il 20 ottobre.