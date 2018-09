Canne e insulti ai carabinieri nel parco degli studenti

Blitz nel parco degli studenti da parte dei Carabinieri di Cassano Magnago: 60 giovani controllati, tre giovani segnalati perchè sorpresi a fumare marijuana e altri due, che non avevano gradito la visita degli uomini in divisa, denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale. (foto di repertorio)

Questo il bilancio dell’operazione che si è svolta nel corso della mattinata, nei pressi di alcuni istituti superiori di Cassano Magnago da parte dei carabinieri della locale stazione.

Lo specifico servizio era finalizzato proprio al contrasto dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacent all’interno di un parco pubblico, abituale luogo ritrovo degli studenti nelle ore precedenti e successive all’orario scolastico, proprio per la sua vicinanza.

Durante il servizio sono stati segnalati alla competente autorità’ amministrativa, quali assuntori di stupefacenti, tre giovanissimi , un 18enne, un 19enne ed un 14enne i quali, a seguito di singole perquisizioni personali venivano trovati in possesso di marijuana per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato.