Pizzoccheri, sciatt e polenta taragna: a Cassano Magnago torna la sagra della Valtellina

Dall’11 al 13 settembre il Maggiolone Social Park di via Primo Maggio ospita tre giorni di cucina di montagna, musica e intrattenimento. Ingresso gratuito e tensostruttura coperta da 1.600 metri quadrati

Con l’arrivo di settembre e le prime serate fresche torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della cucina di montagna. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il Maggiolone Social Park di Cassano Magnago ospita la Sagra del Pizzocchero e dello Sciatt, tre giorni dedicati ai sapori della Valtellina.

Per un intero fine settimana l’area feste di via Primo Maggio si trasforma in un piccolo angolo di Valtellina, con un percorso gastronomico costruito attorno alle ricette tradizionali di quella terra: pizzoccheri, sciatt, polenta taragna e diverse altre specialità pensate per accompagnare l’arrivo dell’autunno.

La manifestazione si svolge all’interno di una tensostruttura coperta di 1.600 metri quadrati, che permette di partecipare anche in caso di maltempo. L’ingresso è gratuito per tutta la durata della sagra.

Dalla bresaola agli sciatt, fino ai pizzoccheri

Il menù propone un viaggio tra i piatti più rappresentativi della cucina valtellinese e della tradizione alpina.

Tra gli antipasti ci sono la bresaola con sciatt, a 11 euro, e gli sciatt con insalatina, a 8 euro. Il primo piatto simbolo della festa sono i pizzoccheri, proposti a 11 euro, affiancati dalla pasta alla boscaiola con salsiccia e funghi e dalla pasta al pomodoro.

Per i secondi spazio allo spezzatino di cervo con polenta taragna, a 16 euro, e ai pulpett ai funch, polpette di carne con funghi, a 10 euro. La polenta taragna è disponibile anche con gorgonzola o con funghi, mentre non mancano patatine fritte, pane, ketchup e maionese.

A chiudere il percorso gastronomico due dolci della tradizione: la torta di grano saraceno con marmellata ai frutti di bosco e la panna cotta con salsa ai lamponi.

Tre serate di musica

La cucina è accompagnata da un programma musicale che copre tutte le serate.

Si comincia venerdì 11 settembre alle 19 con l’apertura dell’evento, delle cucine e del tiro a segno. Alle 22 salgono sul palco I Cadregas, con uno spettacolo dedicato alla musica milanese e lombarda. La serata si chiude all’una.

Sabato 12 settembre, dopo l’apertura delle cucine alle 19, alle 22 è il momento del Vai Tra, Toga Party!. Anche in questo caso la festa prosegue fino all’una.

Domenica 13 settembre si apre invece alle 12, con servizio a pranzo fino alle 15, per poi riprendere alle 19. Alle 21.30 spazio alla musica di Luciano e Paola, con una serata dedicata al liscio. La chiusura è prevista per mezzanotte.

Durante tutto il fine settimana sono disponibili il tiro a segno e lo scivolo gonfiabile gratuito per i bambini.

Prenotazioni consigliate e take away

Il servizio è esclusivamente al tavolo e, considerati i posti limitati, gli organizzatori consigliano di prenotare in anticipo. Per farlo è possibile compilare il modulo online oppure chiamare o scrivere su WhatsApp al numero 349 538 2384. È attivo anche il servizio take away.

Sagra del Pizzocchero e dello Sciatt 11, 12 e 13 settembre 2026 Maggiolone Social Park, area feste di via Primo Maggio, Cassano Magnago

Orari Venerdì: 19.00 – 1.00 Sabato: 19.00 – 1.00 Domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00

Ingresso gratuito. Evento al coperto anche in caso di maltempo. Informazioni e prenotazioni: 349 538 2384