Carlotta Maggiorana è miss Italia 2018

Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia. In gara con il numero 12 e con il titolo di Miss Marche, ha 26 anni ed è originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), ma da molti anni vive a Roma.

Nella finalissima a due Carlotta ha battuto Fiorenza D’Antonio, Miss Rocchetta Bellezza Campania, in gara con il numero 29, mentre terza classificata è stata nominata Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia che ha sfilato con una protesi alla gamba sinistra – ha perso infatti la gamba in un incidente in motorino – in queste ultime ore protagonista suo malgrado sui social per gli insulti ricevuti sui social per la sua partecipazione.

Occhi e capelli castani, la nuova Miss Italia è diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice e ha già avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo. E’ stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” ed è stata inviata per il mondiale di Superbike del 2016. Ha recitato nel film “Tree of life”, con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction “L’onore e il rispetto“.

Non è arrivata tra le tre finaliste invece Sofia Belli, la giovane di Besnate che era arrivata alla finale: ha comunque ricevuto il sostegno dei suoi concittadini, che hanno visto la sua gara riuniti al cinema Incontro.

A condurre la finale della settantanovesima edizione del contest, su La7, Federico Facchinetti e Diletta Leotta: quest’ultima alla sua prima, e molto convincente, conduzione in diretta.