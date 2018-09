Miss Italia, Sofia non vince ma il paese è tutto con lei

Tutti al cinema Incontro per seguire la finalissima di Miss Italia. Erano una cinquantina le persone che questa sera, lunedì 17 settembre, si sono trovate nel piccolo cinema del paese per tifare Sofia Belli, la loro concittadina arrivata tra le 33 finaliste del concorso di bellezza nazionale.

Sofia, 18 anni, è stata eliminata tra le prime fasi di selezioni della serata ma i parenti, gli amici e i tanti conoscenti erano lì per lei e hanno voluto sostenerla da lontano. Fin dalle otto e trenta infatti, il Cinema Incontro ha iniziato a riempirsi e all’inizio della trasmissione – condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta – buona parte dei posti erano occupati. Sofia era in gara con il numero 17 e quando è apparsa sullo schermo è esploso l’applauso del pubblico.

Tra le sedie la zia, la cugina e la nonna di Sofia mentre i genitori erano a Milano affianco a lei. «Siamo felicissime per lei e per la bellissima esperienza che ha fatto. Sofia è una ragazza semplice ed introversa, ama lo sport e la pittura», racconta con la voce emozionata.

In tanti per l’occasione hanno indossato una maglietta con scritto Sofia #17, il numero con il quale ha gareggiato. «Abbiamo voluto organizzare questa serata per sostenere Sofia e la sua famiglia che trasmette valori positivi e l’ha accompagnata in questa avventura con grande sostegno e semplicità – spiega il Sindaco Giovanni Corbo –. Per noi è stato bello sostenerla in questa straordinaria esperienza che sta vivendo e che ha coinvolto tutta la nostra comunità».

Nonostante l’eliminazione infatti, il paese aspetta Sofia per festeggiare questa avventura: «E’ una ragazza semplice, umile e molto carina – racconta Tiziana -. Anche se non ha vinto essere arrivata fino a lì è un successo».