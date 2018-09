Miss Italia, il paese si trova al cinema per tifare Sofia

Un paese intero si ritrova a fare il tifo per Sofia, finalista a Miss Italia.

Sofia Belli è di Besnate e in questi giorni è l’enfant du pays, direbbero i francesi. La ragazza del paese che si avvicina alla celebrità e che diventa orgoglio per tutti, fosse anche solo per due sere. Così il sindaco, Giovanni Corbo, ha chiamato a raccolta tutti, per «una serata “filoSofia”».

E come se fosse un film, l’appuntamento per tutti è al cinema del paese, luogo comunitario qui miracolosamente arrivato ai giorni nostri (in buona salute, con proiezioni in digitale, tanti volontari e programmazione di qualità). Ci si vede da lunedì alle 21, al Cinema Incontro, «un modo per far sentire a Sofia e alla sua famiglia il calore di tutti noi in un momento che sarà per loro indimenticabile».