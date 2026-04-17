Chiuso per una notte il tratto Besnate – allacciamento A8

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

– per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione, SS341 verso Gallarate, SS336 ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dello svincolo di Gallarate, in entrata verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore;

per la chiusura dell’entrata di Besnate:

– verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dello svincolo di Gallarate, in entrata verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore;

– verso Varese: Solbiate Arno o Gallarate, sulla A8;

verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.