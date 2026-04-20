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Gallarate/Malpensa

Lavori sulle autostrade: chiusure notturne a Besnate, Turate e sulla A9

Autostrade per l'Italia ha programmato una serie di interventi di manutenzione che interesseranno i raccordi tra la A8 e la A26 e i principali svincoli della Lainate-Como-Chiasso

lavori autostrada notte

Nuova settimana di lavori e chiusure notturne sulle autostrade del territorio. Autostrade per l’Italia ha comunicato un calendario di interventi di manutenzione e ispezione delle barriere di sicurezza che interesseranno sia la A9 Lainate-Como-Chiasso, sia la Diramazione Gallarate-Gattico (D08). I provvedimenti scatteranno a partire dalla serata di lunedì 20 aprile e si protrarranno fino alle prime ore di venerdì 24 aprile, con diverse modalità e deviazioni previste.

Lunedì notte: stop all’area di servizio Lario Ovest

Il primo intervento è programmato per la notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso resterà chiusa l’area di servizio «Lario Ovest», situata nel tratto tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord in direzione Lainate. La chiusura sarà effettiva dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del mattino successivo.

Martedì e mercoledì: i lavori sulla Gallarate-Gattico

Spostandosi sulla D08, la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile. Per chi è diretto verso la A26 si consiglia l’ingresso a Sesto Calende Vergiate, mentre per chi punta verso Varese o Milano le alternative sono Solbiate Arno o Busto Arsizio sulla A8. Si ricorda inoltre che resta chiusa h24 l’entrata di Gallarate verso Milano per la posa delle barriere antirumore.

Nella notte successiva, quella tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, sarà invece interdetto il tratto tra l’allacciamento A8 e Besnate verso la A26. Questo comporterà la chiusura del ramo di collegamento per chi proviene da Varese. Gli itinerari alternativi prevedono l’uscita a Gallarate o Solbiate Arno, proseguendo sulla viabilità ordinaria (SS33 e SP26) per poi rientrare a Besnate.

Giovedì notte: chiusura dello svincolo di Turate

L’ultima fase del piano di interventi riguarderà lo svincolo di Turate sulla A9. Dalle ore 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, lo svincolo rimarrà chiuso in entrata verso entrambe le direzioni e in uscita per chi viaggia verso sud provenendo da Chiasso. Agli automobilisti diretti in zona si consiglia di utilizzare in alternativa le uscite di Saronno o Lomazzo Nord.

Consigli per la viabilità

Per limitare i disagi, si raccomanda di prestare attenzione alla cartellonistica stradale che indicherà i percorsi alternativi lungo la rete ordinaria. Gli interventi, seppur concentrati nelle ore notturne per ridurre l’impatto sul traffico, sono necessari per garantire gli standard di sicurezza delle barriere protettive lungo i tratti autostradali coinvolti.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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