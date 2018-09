Caronnese, inizio complicato

Alle ore 12.00 di oggi, mercoledì 5 settembre, la Lega Nazionale Dilettanti ha stilato il calendario per i 9 gironi della Serie D.

La Caronnese, inserita nel girone B, inizierà la stagione in casa – al “Comunale” di Caronno Pertusella – contro il Pontisola. Subito un test di alto livello per i ragazzi di mister Achille Mazzoleni, contro una squadra che lo scorso anno ha raggiunto il terzo posto in classifica dietro solo Pro Patria e Rezzato.

L’esordio è previsto per domenica 16 settembre.

La seconda giornata (23 settembre) vedrà i rossoblu impegnati allo storico stadio “Martelli” di Mantova, mentre alla terza (30 settembre) a Caronno Pertusella arriverà la Pro Sesto.

Il campionato vedrà svolgere tutto il girone di andata nel 2018 con l’ultimo impegno previsto per il 23 dicembre. Dal 6 gennaio ci sarà il ritorno, fino all’ultima giornata il 5 maggio 2019.