Clienti rapinati e notti hot con minori, due in tribunale

Si discuterà il prossimo 20 settembre della posizione dei due imputati tunisini, irregolari, che nel gennaio scorso vennero arrestati con l’accusa di rapina pluriaggravata, cessione di droga a minori e appropriazione indebita.



I due vennero fermati dalla polizia dopo un cliché piuttosto noto: grazie alla complicità di una ragazzina minorenne cercavano di attirare i clienti nella trappola.

Una bevuta in compagnia in qualche locale – zona stazioni – poi l’ammiccamento della ragazza che invita la vittima fuori dal locale e al momento del dunque i complici che lo riempiono di botte e gli rubano se va bene i soldi, se va male l’auto per cambiare locale e obiettivo. Lo stesso in una pizzeria in zona Biumo e l’approdo in una casa privata.

La notte poi finì con le volanti della polizia che fecero scattare le manette ai polsi dei giovani.

Ora la difesa, patrocinata dall‘avvocato Paolo Bossi, potrebbe optare per un patteggiamento – siamo ancora nell’ambito dell’udienza preliminare – e non è escluso che il prossimo 20 settembre il giudice decida come pena l’espulsione dal territorio nazionale come pena alternativa alla detenzione.