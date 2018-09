Corsi 2018, decine di proposte per i cittadini di Busto

E’ stata pubblicata in questi giorni, a cura dell’Amministrazione Comunale, la guida informativa che raccoglie le proposte di corsi organizzati da scuole e associazioni del territorio. (foto di repertorio)

Come da parecchi anni a questa parte, le associazioni culturali, i docenti e le scuole hanno dimostrato una vivacità non indifferente: molto consistente è l’offerta relativa ai corsi di informatica e lingue, da sempre tra i più gettonati.

La guida è articolata in diverse sezioni: cinema e teatro, lingue, musica, cultura, tempo libero.

Afferma l’assessore al marketing territoriale Paola Magugliani:“L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere ai cittadini quali sono le opportunità di approfondimento che la città mette a disposizione: nell’opuscolo non si trovano solo occasioni per il tempo libero, ma anche possibilità di crescita professionale che possono arricchire il curriculum e dare qualche chances in più a chi è in cerca di un’occupazione. D’altra parte la guida ha anche lo scopo di valorizzare la capacità e i talenti delle tantissime associazioni del territorio”.

La guida sarà in distribuzione presso la portineria del Comune, la biblioteca, i musei, villa Tovaglieri, l’Urp (Molini Marzoli) ed è scaricabile dal sito istituzionale oppure qui sotto.