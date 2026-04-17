Scontro tra due auto a Varese in via Rodari, tre persone ferite
L'incidente si è verificato nella serata di venerdì nel quartiere di Giubiano. In azione soccorritori, vigili del fuoco e Polizia locale
Due automobili si sono scontrate a Giubiano (Varese) la sera di venerdì 17 aprile. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi.
Il sinistro si è verificato in via Rodari poco prima delle 22:00. Le persone coinvolte sono un uomo di 49 anni e due giovani di 20 anni. I soccorritori si sono precipitati sul posto con due ambulanze e un’automedica, ma alla fine le condizioni dei tre uomini si sarebbero rivelate meno gravi del previsto. In base alle prime informazioni disponibili, infatti, nessuno di loro risulterebbe essere in pericolo di vita. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Circolo in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per assistere le operazioni insieme alla Polizia locale, impegnata nei rilievi per stabilire la dinamica dell’impatto.
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